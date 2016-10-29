أخبار عاجلة

مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
مساء الأنوار - ثروت سويلم: توجه الدولة وراء قرار عدم تأجيل مباريات الدوري رغم التفجيرات الإرهابية -
نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي -
ماسكيرانو: يجب احترام يوفنتوس فهو قوي على أرضه -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: غالبية الأحاديث النبوية تتحدث عن الأخلاق والمعاملات -
تع اشرب شاي - الحلقة الـ 5 الموسم الأول | حميد الشاعري | الحلقة كاملة -
فيديو| الإبراشي يؤكد مفاجأة «التحرير» عن المشتبه به في «تفجير المرقسية» -
فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ» -
فيديو| بكري عن «الطوارئ»: من حق الدولة ضبط الإخوان في منازلهم -
فيديو| شقيق المشتبه به في «تفجير المرقسية»: «أخويا انضحك عليه أيام مرسي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

برلمانيون فرنسيون يطالبون لندن باستقبال المهاجرين القاصرين

Google+ Print
برلمانيون فرنسيون يطالبون لندن باستقبال المهاجرين القاصرين برلمانيون فرنسيون يطالبون لندن باستقبال المهاجرين القاصرين

مهاجرون – أرشيفية

وجه نحو مئة برلمانى من اليسار الفرنسى اليوم السبت خطابا مفتوحا إلى وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود لمطالبتها باستقبال على الفور المهاجرين القاصرين فى مدينة كاليه بشمال فرنسا.

و قال البرلمانيون إن فرنسا-مع انتهاء العملية الجارية هذا الأسبوع لتفكيك مخيم كاليه- ستكون قد نقلت على مدار عام 11 ألف شخص إلى مراكز إيواء، مضيفين أن 1500 قاصر بلا مرافق قد تم وضعهم فى مراكز استقبال مؤقتة.

و اكد النواب أن المصلحة العليا لهؤلاء المهاجرين تقتضى ذهابهم إلى المملكة المتحدة نظرا أيضا أن الكثير منهم لديهم روابط أسرية ويتمتعون بحق، وفق القواعد الدولية السارية والقانون البريطانى، أن يتم استقبالهم بالأراضى البريطانية، داعين بريطانيا إلى تحمل مسؤولياتها وواجبها الاخلاقى بالشروع على الفور فى استقبال المهاجرين بأراضيها.

و كان مخيم “الغابة” بكاليه- الذى يعد الأكبر من نوعه فى فرنسا ورمزا لفشل أوروبا فى مواجهة أزمة المهاجرين- يأوى حتى الاسبوع الماضى اكثر من 6400 مهاجر قادمين فى اغلبهم من السودان واريتريا وأفغانستان.

و قامت السلطات الفرنسية بنقل 4500 مهاجر إلى مراكز إيواء فى مناطق متفرقة بفرنسا بالاضافة إلى 1500 قاصر تم ايداعهم بمركز استقبال مؤقت.

و يشار إلى أن الفرنسية انتقدت تصريحات وزيرة الداخلية البريطانية “أمبر رود”، التى انتقدت طريقة التعامل مع الأطفال القصر بمخيم “كاليه” على الحدود بين البلدين.

و عبرت الحكومة-على لسان وزير الداخلية برنار كازنوف-عن دهشتها للتصريحات البريطانية، وقالت أنها تأمل فى أن تضطلع المملكة المتحدة سريعا بمسؤولياتها بأخذ هؤلاء القصر، الذين يأملون فى الذهاب إلى بريطانيا. وقالت أن بريطانيا قبلت 274 طفلا فقط من المخيم من أصل 1451.

أ.ش.أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

الحكومة: فرض الطوارئ «إجراء دستوري» لمواجهة الإرهاب

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

مساع أمريكية للتوصل لحل سلمي بين الحكومة والمعارضة في السودان

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

عبدالعال: مناقشة قرار إعلان الطوارئ بعد كلمة رئيس الحكومة

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل

مفاجأة.. الحكومة تقرر فرض ضرائب ورسوم سير على سيارات أوبر وكريم.. تعرف على التفاصيل