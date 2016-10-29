أخبار عاجلة

مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
مساء الأنوار - ثروت سويلم: توجه الدولة وراء قرار عدم تأجيل مباريات الدوري رغم التفجيرات الإرهابية -
نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي -
ماسكيرانو: يجب احترام يوفنتوس فهو قوي على أرضه -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: غالبية الأحاديث النبوية تتحدث عن الأخلاق والمعاملات -
تع اشرب شاي - الحلقة الـ 5 الموسم الأول | حميد الشاعري | الحلقة كاملة -
فيديو| الإبراشي يؤكد مفاجأة «التحرير» عن المشتبه به في «تفجير المرقسية» -
فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ» -
فيديو| بكري عن «الطوارئ»: من حق الدولة ضبط الإخوان في منازلهم -
فيديو| شقيق المشتبه به في «تفجير المرقسية»: «أخويا انضحك عليه أيام مرسي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

وزير النقل الروسي: نأمل استئناف الرحلات الجوية إلى مصر قبل نهاية 2016

Google+ Print
وزير النقل الروسي: نأمل استئناف الرحلات الجوية إلى مصر قبل نهاية 2016 وزير النقل الروسي: نأمل استئناف الرحلات الجوية إلى مصر قبل نهاية 2016

وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف

أعلن وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف، أن وزارة النقل الروسية تأمل بأن يتخذ القرار بشأن استئناف الرحلات الجوية إلى قبل نهاية العام.

وقال سوكولوف في تصريحات نقلتها وكالة «سبوتنك» الروسية: “إذا دعتنا مصر مع لجنة التحقيق في ديسمبر المقبل، وتنجز المجموعة المشتركة عملها بسرعة بإعداد التقرير الختامي لترفعه عبر وزارة النقل إلى الروسية وتتخذ الأخيرة قرارا بالموافقة، فمن الممكن أن يتم استئناف الرحلات الجوية إلى مصر عشية عطلة رأس السنة الجديدة، ولكن هذا يبقى مجرد تخمينات، لأن كل شيء يتعلق بالجانب المصري”.

وأضاف أن السلطات المصرية تنفذ تقريبا كل التدابير الأمنية المطلوبة في المطارات والتي طالبت بها روسيا بما في ذلك أنظمة التحقق من الهوية وطرق دخول الموظفين إلى المطارات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ»

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

«المصرية لحماية الدستور» تطالب بهيئة «عدم التمييز» وإصدار قانون خاص بها

صور| «عبد العال» يستعرض حقوق الإنسان في مصر أمام رئيس المحكمة الإفريقية

صور| «عبد العال» يستعرض حقوق الإنسان في مصر أمام رئيس المحكمة الإفريقية