وزير النقل الروسي: نأمل استئناف الرحلات الجوية إلى مصر قبل نهاية 2016

أعلن وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف، أن وزارة النقل الروسية تأمل بأن يتخذ القرار بشأن استئناف الرحلات الجوية إلى مصر قبل نهاية العام.

وقال سوكولوف في تصريحات نقلتها وكالة «سبوتنك» الروسية: “إذا دعتنا مصر مع لجنة التحقيق في ديسمبر المقبل، وتنجز المجموعة المشتركة عملها بسرعة بإعداد التقرير الختامي لترفعه عبر وزارة النقل إلى الحكومة الروسية وتتخذ الأخيرة قرارا بالموافقة، فمن الممكن أن يتم استئناف الرحلات الجوية إلى مصر عشية عطلة رأس السنة الجديدة، ولكن هذا يبقى مجرد تخمينات، لأن كل شيء يتعلق بالجانب المصري”.

وأضاف أن السلطات المصرية تنفذ تقريبا كل التدابير الأمنية المطلوبة في المطارات والتي طالبت بها روسيا بما في ذلك أنظمة التحقق من الهوية وطرق دخول الموظفين إلى المطارات.