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الرئيس يخصص 50 مليون جنيه لمتضررى السيول و50 أخرى لإصلاح البنية الأساسية

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الرئيس يخصص 50 مليون جنيه لمتضررى السيول و50 أخرى لإصلاح البنية الأساسية الرئيس يخصص 50 مليون جنيه لمتضررى السيول و50 أخرى لإصلاح البنية الأساسية

>كتبت هند مختار

أعلن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية وجه بتخصيص مبلغ (50) مليون جنيه لتعويض كل من تضرروا من السيول، بالإضافة إلى مبلغ (50) مليون جنيه لإستعادة كفاءة البنية الأساسية بشكل عاجل بالمناطق المتضررة من السيول.

جاء ذلك خلال إجتماع رئيس مجلس الوزراء اليوم السبت ،  بالقيادات التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر، بحضور وزراء التنمية المحلية، والنقل، والري، ومحافظ البحر الأحمر، حيث استهل رئيس الوزراء الإجتماع بتقديم خالص التعازي لأسر ضحايا السيول متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، كما استمع إلى شرح تفصيلي حول الموقف المتعلق بالسيول والإجراءت التي يتم إتخاذها، ووجه بضرورة أن تنتهي لجنة التعويضات خلال أسبوع من إجراء الحصر الشامل للأضرار تمهيداً للإسراع في صرف التعويضات اللازمة للمتضررين.      

وقد تمت الإشارة خلال الإجتماع إلى أن مدينة رأس غارب تعرضت الخميس الماضي لكميات كبيرة وغير مسبوقة من الأمطار بلغت نحو 120 مليون م3، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء وزير الري بالإستعانة بالمتخصصين في الجامعات لإجراء المزيد من الدراسات الخاصة بالسيول والأمطار وبحث السبل اللازمة للتقليل من الآثار الناجمة عنها، في ضوء الكميات غير المسبوقة من الأمطار التي تشهدها بعض المناطق

 

 


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