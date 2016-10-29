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تغريم مسن أزعج الشرطة بـ 1000 مكالمة ليسمعهم الأغاني

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تغريم مسن أزعج الشرطة بـ 1000 مكالمة ليسمعهم الأغاني تغريم مسن أزعج الشرطة بـ 1000 مكالمة ليسمعهم الأغاني

كشف العميد عمر عبدالله عبد العزيز الشامسي، نائب مدير الإدارة العامة للعمليات لشؤون العمليات في شرطة دبي، أن هناك ما يعرف بزبائن 999 ويصنفون بالمزعجين، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم في حالة تكرر الأمر، مؤكداً أنه تم ترقية شرطي بسبب حسن تعامله مع أحد الأشخاص المخمورين الذي كان يتصل على العمليات بشكل يومي.

وقال العميد الشامسي لـ «البيان»: إنه على الرغم من حملات التوعية المستمرة بضرورة الاتصال على الرقم 999 في حالة الطوارئ فقط إلا أن مجموعة من الأشخاص والذين يطلق عليهم «زبائن 999» اعتادوا الاتصال ليلاً وأن أغلبهم من المخمورين أو كبار السن ويحتاجون إلى من يتحدث معهم، وأنه في إحدى الوقائع القديمة غرمت محكمة جنح دبي مسناً إماراتياً مبلغ 3000 درهم لإزعاجه شرطة دبي باتصالاته المتكررة التي قاربت من 1000 مكالمة في غضون عام واحد، وكان المتهم البالغ من العمر 72 عاماً يتصل على الرقم 999 يسمع رجال الشرطة الأغاني والموسيقى .

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