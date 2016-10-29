إخلاء سبيل متهم بتأسيس حركة "وكستونا" بتدابير احترازية.. وحبس 2 جدد

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم السبت، حبس اثنين من المتهمين الجدد، 15 يوما، والذين تم عرضهم على النيابة يوم الخميس الماضى، على خلفية اتهامهم بالتحريض على التظاهر فى 11 نوفمبر المقبل، على ذمة القضية رقم 46180 لعام 2016، فى مدينة السلام.

كما أمرت بإخلاء سبيل المتهم الثالث، بتدابير احترازية، بعد أن أسندت إليهم تهمة التحريض على التظاهر، وإثارة الشغب والعنف، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

وكانت النيابة أمرت بحبس 24 متهما 15 يوما، على ذمة تلك القضية، ووجهت إليهم تهمة التحريض على التظاهر، وتأسيس حركة "وكستونا" لإثارة الشغب، والانضمام لجماعة على خلاف القانون، كما وجهت إليهم تهمة قلب نظام الحكم.

ومن المقرر أن يصدر أمر ضبط وإحضار لعدد من المتهمين الجدد، فى ذات القضية.