تأجيل محاكمة محامي بتهمة التعدي علي أمين شرطة بطوخ إلى الثلاثاء

قررت محكمة جنح طوخ بالقليوبية، برئاسة المستشار أحمد عمر تأجيل نظر محاكمة المحامي " أشرف سويلم " المتهم بالتعدي علي أمين شرطة بمركز طوخ إلي يوم الثلاثاء المقبل للإطلاع مع استمرار حبسه.

وشهد محيط محكمة طوخ الجزئية تكثيف أمني ودفعت مديرية أمن القليوبية بعدد من سيارات الأمن المركزي والمدرعات وخاصة أمام البوابة الرئيسية للمحكمة بقيادة المقدم محمد سعيد رئيس مباحث مركز طوخ تحسبا لأي طوارئ عقب قرار المحكمة بشأن المتهم.

وحضر عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين على رأسهم حسين الجمال و ماجد حنا رئيس لجنة الحريات ومجدي المهدي نقيب محامين شمال القليوبية، وعدد كبير من المحامين بالنقابات الفرعية واحتشدوا داخل النقابة للتضامن مع زميلهم.

كان المستشار أحمد عبد الله المحامي العام الأول لنيابات شمال القليوبية أمر بإحالة المحامي " أشرف حسني سويلم " إلي محكمة الجنح بتهمة التعدي علي أمين شرطة أثناء تأدية عمله بمركز شرطة طوخ وذلك بعدما أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيق.

يذكر أن العشرات من المحامين بمحافظة القليوبية، تجمهروا يوم الخميس الماضي داخل محكمة طوخ الجزئية اعتراضا على قرار نيابة مركز طوخ بحبس زميلهم المحامى "أشرف حسنى سويلم" 4 أيام على ذمة التحقيق بعد حدوث مشاجرة بينه وبين أمين شرطة بمركز طوخ