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بالأسماء.. تجديد حبس 8 طلاب بالأزهر بتهمة تأسيس حركة "وكستونا"

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بالأسماء.. تجديد حبس 8 طلاب بالأزهر بتهمة تأسيس حركة "وكستونا" بالأسماء.. تجديد حبس 8 طلاب بالأزهر بتهمة تأسيس حركة "وكستونا"

>كتبت ندى سليم

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول، اليوم السبت، تجديد حبس 8 طلاب من جامعة الأزهر، 15 يوما، على خلفية اتهامهم بالتحريض على التظاهر فى 11 نوفمبر المقبل، على ذمة القضية رقم 46180 لعام 2016. 


> وجاءت اسماء المتهمين كالتالى :" أحمد ناصف، محمد عبد العاطي، عمار محمد عبد المجيد، هشام محمود، اسلام كامل، محمد قطب، أحمد ابو الفتوح، محمد عبد الفتاح.

وذكر إسلام سلامة، دفاع عدد من المتهمين، أن  النيابة حققت مع 27 متهم علي ذات القضية، ووجهت اليهم تهمة التحريض على التظاهر، وتأسيس حركة لإثارة الشغب، والانضمام لجماعة على خلاف القانون، كما وجهت إليهم تهمة قلب نظام الحكم.

 

 

 

 


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