"استشارى أندية القضاة" يختار رئيس نادى قضاة الاسكندرية رئيساً له

شكّل المجلس الاستشارى لأندية القضاة هيئة مكتب له، واختار المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس نادى قضاة الإسكندرية، رئيساً للمجلس اعتباراً من أول اجتماع قادم له، كما اختار المستشار مفتاح سليم وكيل نادى القضاة المنسق العام للمجلس، والمستشار حامد عيساوى رئيس نادى قضاة دمنهور أميناً عاماً له.

كان المجلس الاستشارى لأندية القضاة قد عقد أول إجتماع له أمس الجمعة بنادى القضاة النهرى بالقاهرة، برئاسة المستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية، وناقش مشكلة بطء التقاضى وطول الإجراءات، وسبل حل هذه المشكلة وانتهى إلى تشكيل لجان لمراجعة قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض والمرافعات المدنية والتجارية وقانون السلطة القضائية، بهدف تنقيتها وتعديلها وصولاً لعدالة ناجزة نافذة ودعم استقلال القضاء .

كما قرر الدعوة إلى عقد مؤتمر للعدالة الناجزة على أن يكون تحت رعاية رئيس الجمهورية للنظر فى المقترحات، التى تقدمها اللجان المشكلة لمراجعة وتعديل القوانين، ثم عرض التوصيات الصادرة عن المؤتمر على مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عرضها على مجلس النواب فى صورة مشروعات بقوانين تهدف إلى علاج مشكلة بطء التقاضى وطول الإجراءات دعماً لإرساء دولة القانون .