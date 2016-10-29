مفوضة أوروبية: الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا لم يمت

قالت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم السبت إن اتفاقا تجاريا بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لم يمت وإن المفاوضات بشأنه سوف تستمر مع الإدارة الأمريكية الجديدة بعد انتخابات الرئاسة المقررة في الثامن من نوفمبر.

ومن الممكن توقيع اتفاق مماثل بين الاتحاد الأوروبي وكندا يوم الأحد بعدما أدى رفض حكومات بلجيكية محلية إلى تعثر الاتفاق الذي استغرق الوصول إليه سبعة أعوام في اللحظة الأخيرة.

وبحسب رويترز قال بول ماجنيت رئيس وزراء منطقة والونيا البلجيكية التي قادت معارضة اتفاق التجارة مع كندا أمام برلمان المنطقة يوم الجمعة إن التنازلات التي نجح في الاتفاق بشأنها تعني أن اتفاق الشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي “مات ودفن”.

وقالت مالمستروم إنها لا تتفق مع هذا التقييم وإنها ستعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وأضافت للصحفيين بعد مراسم في بروكسل وقعت خلالها بلجيكا ملحقا للاتفاقية الشاملة للاقتصاد والتجارة مع كندا “اتفاق الشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي لم يمت لكنه ليس اتفاقا بعد.

“ستؤدي الانتخابات الأمريكية إلى وقفة بطبيعة الحال وسوف نستأنف مع الإدارة الجديدة.”

وأثار الاتفاقان احتجاجات نظمتها نقابات وجماعات تقول إنهما سيؤديان إلى “سباق باتجاه القاع” في مجالات العمالة والبيئة والصحة العامة وسيسمحان للشركات الكبرى بتحدي الحكومات المنتخبة ديمقراطيا في أوروبا.

وكانت واشنطن وبروكسل تبديان إلتزاما بإبرام اتفاق الشراكة في التجارة والاستثمار عبر الأطلسي قبل أن يغادر الرئيس الأمريكي باراك أوباما المنصب في يناير كانون الثاني لكن الجانبين أقرا بأن هذا الأمر لن يحدث.