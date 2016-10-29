الري : تنفيذ حزمة من مشروعات الحماية من مخاطر السيول بالصحراء الشرقية

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم السبت، إنه تم تنفيذ حزمة من مشروعات الحماية بالصحراء الشرقية تضمنت حماية مدينة سفاجا من مخاطر السيول.

وأضاف عبد العاطى، أن قطاع المياه الجوفية قام بإنشاء 5 سدود «أبو مايا، ووادي البارود الأبيض 1، ووادي سفاجا، ووادي جاسوس، ووادي البارود الأبيض 2» في نطاق سفاجا، وامتلأت البحيرات أمام السدود الأربعة الأولى منها بالمياه الأمر الذي أدى إلى تخزين نحو 2 مليون متر مكعب مياه كثمرة لحصاد مياه الأمطار والسيول علاوة على حماية المدينة من مخاطر السيول الحالية.

وقد رافق عبد العاطي اليوم رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لتفقد الأماكن التي تضررت من السيول وخصوصًا بمنطقة رأس غارب.

ومن جانبه، أكد الدكتور سامح صقر، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن القطاع قام أيضا بتنفيذ أعمال حماية لمدينة القصير بتكاليف تقدر بنحو 8 ملايين جنيه.

وشملت تلك العمليات إنشاء 3 سدود إضافة إلى بحيرة صناعية فضلا عن عملية إنشاء سد وادي أم سمرة جنوب البحر الأحمر لحماية مدينة مرسى علم من مخاطر السيول خلال الموسم الشتوي.

وأشار إلى إنشاء بحيرة صناعية بوادي علم لحماية مدينة مرسى علم أيضا من أخطار السيول بتكاليف 2.6 مليون جنيه ومن المتوقع أن تحتجز 220 ألف متر مكعب مياه من السيول، وبلغت نسبة التنفيذ نحو 40% من إجمالي الأعمال.

أ ش أ