«الدعم السريع السودانية» تعلن دحر فلول للمعارضة المسلحة بالحدود التشادية

صرح قائد قوات الدعم السريع السودانية اللواء محمد حمدان دلقو بأن قواته تمكنت من دحر وطرد فلول قوات عبد الله جنا – المعارضة المسلحة – في الحدود مع تشاد، والقبض على أحد أخطر مقاتليها.

وأضاف ضبط، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه تم ضبط عربة محملة بالسلاح ودراجه نارية فيما هربت بقية الفلول بعربتين إلى داخل الحدود التشادية.

وأوضح دلقو أن قوات “جنا” نصبت كمينا لقوات الدعم السريع في منطقة قدير بالقرب من كورني,والتي كانت في طريقها لمنطقة الطينة السودانية للقيام بواجبها في تأمين القافلة التجارية المتجهة إلى هناك.

وأكد استقرار الأوضاع الأمنية في دارفور، نافيا وجود لحركات مسلحة تهدد أمن الإقليم سوى بعض المنفلتين.

أ ش أ