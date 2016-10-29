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حبس أمينى شرطة طلبا رشوة من تاجر لضبط متهمين بسرقة ساعته فى مصر الجديدة

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حبس أمينى شرطة طلبا رشوة من تاجر لضبط متهمين بسرقة ساعته فى مصر الجديدة حبس أمينى شرطة طلبا رشوة من تاجر لضبط متهمين بسرقة ساعته فى مصر الجديدة

>كتب كريم صبحى

أمرت نيابة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد يوسف، وبإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، بحبس  أمينى شرطة 4 أيام  على ذمة التحقيق.

 

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، ألقت القبض على أمينى شرطة بقسم مصر الجديدة، استوليا على ألف جنيه من تاجر حضر لتحرير محضر عن تعرضه للسرقة مقابل مساعدته فى ضبط المتهمين.

 

وكشفت تحقيقات النيابة، أن تاجر حضر إلى ديوان قسم شرطة مصر الجديدة لتحرير محضر عن تعرضه لسرقة ساعة يد ثمنها 60 ألف جنيه، وأثناء وجوده بديوان القسم أوهماه أمينا شرطة يعملان بالقسم بقدرتهما على ضبط المتهمين بسرقته ومساعدته فى إعادة ساعته المفقودة مقابل حصولهما على ألف جنيه.

 

وتمكن ضابط المباحث بقسم شرطة مصر الجديدة من كشف الواقعة، وتم القبض على المتهمين وإحالتهما للنيابة التى أمرت بحجزهما على ذمة التحريات التى جاءت صحة الواقعة لتأمر النيابة بحبسهما.


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مصر 365

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