ضبط مخبر أثناء محاولته إدخال مواد مخدرة لسجين بمركز شرطة الزقازيق

ألقي ضباط مباحث قسم شرطة أول الزقازيق، بالشرقية، اليوم السبت، القبض علي مخبر بوحدة مباحث مركز شرطة الزقازيق، أثناء محاولته إدخال مواد مخدرة لسجين بالمركز، مقابل رشوة مالية،وتم التحفظ علي المخبر والمضبوطات تحت تصرف نيابة قسم أول الزقازيق، برئاسة أحمد سلام مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائي، يفيد ورود معلومات سرية للرائد حسين أبوفول رئيس مباحث قسم أول الزقازيق، عن تواجد شخص بمحيط مركز شرطة الزقازيق، وأنه سوف يقوم بتوصيل مواد مخدرة لأحد أقاربه المحبوس علي ذمة قضية جنائية، بمركز شرطة الزقازيق، من خلال مخبر بوحدة مباحث المركز.