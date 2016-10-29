النيابة تحقق مع ضابط وأمناء شرطة بواقعة هروب سجينة من قسم إمبابة

بدأت نيابة امبابة برئاسة المستشار باهي حسن، التحقيق في هروب مسجونة محكوم عليها، بالسجن ١٥ سنة من حجز قسم شرطة امبابة بعد مغافلة الحرس اثناء الزيارة .

ويباشر التحقيق محمد عادل مدير نيابة امبابة ، مع الضابط المسئول عن الحجز وأمناء الشرطة المسئولين عن إدخال الزيارة لبيان المسئول عن الواقعة والمتسبب في هرب المتهمة .

كانت الأجهزة الامنية اكتشفت هرب متهمة تدعي نعمة صادر ضدها حكم بالسجن 15 سنة في جناية اتجار بالمخدرات مستغلة انشغال قوة تأمين الحجز وزيارة أسر المساجين وفرت هاربة خارج قسم شرطة امبابة.