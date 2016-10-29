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القبض على متهم بقتل شخصين بسبب تجارة المخدرات بإمبابة

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القبض على متهم بقتل شخصين بسبب تجارة المخدرات بإمبابة القبض على متهم بقتل شخصين بسبب تجارة المخدرات بإمبابة

>كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث الجيزة من القبض على عاطل متهم بقتل شخصين بإمبابة بسبب الخلاف على تجارة المخدرات، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كان مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة  أكد أنه تم كشف ملابسات العثور على جثتين بمنطقة إمبابة، حيث كشفت  تحريات المباحث أن المجنى عليهما قتلهما تاجر مخدرات بسبب الخلاف على تجارة المواد المواد المخدرة وفر هاربا.

وأضاف المصدر أن المتهم سدد لأحد القتيلين 11 طعنة بجسده، وسدد للثانى طعنة نافذة بالقلب، مما أسفر عن مقتلها، وتمكن رجال المباحث من تحديد هوية الجانى، وتم القبض عليه.

كان اللواء خالد شلبى، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى بلاغا بالعثور على جثتى شابين فى إمبابة، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة عثر على جثتى المجنى عليهما مصابين بعدة طعنات، وحرر محضر بالواقعة وانتقلت النيابة لمناظرة الجثتين وأمرت بتشريحهما وباشرت التحقيق


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