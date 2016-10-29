السيسي يخصص 100 مليون جنيه لتعويض الأهالي وإزالة آثار السيول بالمناطق المتضررة

أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلّف بتخصيص 50 مليون جنيه، لتعويض المواطنين الذين تضرروا من السيول.

وأضاف رئيس الوزراء خلال اجتماعه بالمسئولين التنفيذين لمحافظة البحر الأحمر في مدينة الغردقة أنه تقرر أيضًا تخصيص 50 مليون جنيه أخرى لاستعادة كفاءة البنية الأساسية بشكل عاجل بالمناطق المتضررة من السيول.

جدير بالذكر أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تفقد صباح اليوم السبت مدينة رأس غارب، يرافقه وزيرا التنمية المحلية ومحافظ البحر الأحمر، واستمع إلى مطالب الأهالي المتضررين من السيول.