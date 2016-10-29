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إحباط هجوم لعناصر من تنظيم داعش ضد الرمادي

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إحباط هجوم لعناصر من تنظيم داعش ضد الرمادي إحباط هجوم لعناصر من تنظيم داعش ضد الرمادي

القوات العراقية – أرشيفية

أعلنت مصادر أمنية ومحلية عراقية السبت عن احباط محأولة لتنفيذ هجوم خطط لها عناصر فى تنظيم داعش لاستهداف مدينة الرمادي، كبرى مدن محافظة الآنبار غرب العراق.

وقال النقيب احمد الدليمى من شرطة الآنبار ان “قوة امنية اعتقلت 11 عنصرا من داعش كانوا يخططون للهجوم على مدينة الرمادى لزعزعة الامن والاستقرار” فيها.

وأوضح ان “العملية استهدفت عددا من الأوكار والمخابئ التابعة لتنظيم داعش فى جنوبى المدينة وبالتحديد منطقة الطاش” الواقعة على الاطراف الجنوبية للمدينة.

واستعادت القوات العراقية فى فبراير الماضى الرمادى (100 كلم غرب بغداد) من سيطرة الجهاديين لكن عددا محدودا فقط من الاهإلى عادوا إلى منازلهم فيما تتواصل عمليات ازالة العبوات الناسفة فى المدينة.

وأكد راجع بركات عضو اللجنة الأمنية فى مجلس محافظة الآنبار ان “القوة الامنية نفذت مداهمات لعدد من منازل المتورطين والمطلوبين فى منقطة الطاش”.

وأضاف ان “الإرهابيين اعترفوا خلال التحقيق بوجود مخطط للهجوم على مدينة الرمادي”.

وتعرضت مدينة كركوك، شمال العراق، فى 21 من الشهر الحإلى إلى هجوم نفذه عشرات الجهاديين بهدف السيطرة على المدينة وتحويل تركيز القوات العراقية عن عملية استعادة الموصل.

وتمكنت القوات الامنية بعد مواجهات امتدت لثلاثة ايام من استعادة سيطرتها الكاملة على مدينة كركوك (240 كلم شمال بغداد).

ويتزامن الهجوم ضد كركوك ومخطط استهداف الرمادي، مع تواصل تنفيذ القوات العراقية بدعم من التحألف الدولي،عملية انطلقت فى 17 من الشهر الحإلى لاستعادة الموصل من قبضة الجهاديين .

وتعد الموصل ، ثانى اكبر مدن العراق ، آخر اكبر معاقل للجهاديين فى البلاد.

 

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