«فريحة الأحمد» .. تشيد بنجاح مؤتمر الشباب وتصفه بأنه نقلة نوعية

أشادت الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح، رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف، بنتائج نجاح المؤتمر الوطنى الأول للشباب، مؤكدة أنه رسالة أن مصر تنطلق نحو إعداد كوادر من الشباب الوطني المصري، وأن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوة جديدة نحو الديمقراطية والمصارحة بين الشباب والدولة.

وقالت الشيخة فريحة، في تصريح صحفي، إن المؤتمر الوطنى للشباب “ابدع.. انطلق”، يعد انطلاقة جديدة ونقلة نوعية كبيرة لتوجه الدولة لاضطلاع الشباب بالدور المنوط بهم لمواجهة التحديات، ومشاركة الشباب مشاركة فعالة فى اتخاذ القرارات والسياسات العامة للدولة لعرض افكارهم لمواجهة القضايا والتحديات التى تواجه الدولة المصرية ، وخاصة أن الشباب هم قادة المستقبل.

وأضافت، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، إتسم بالمصارحة والمكاشفة مع الشباب، وتجاوب كثيرًا معهم فى جميع النقاشات التى جاءت بالمؤتمر، وفند مشكلات مصر وطرق العلاج ، كما أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن الشباب المعتقلين الذين لم تتورط أيديهم فى الدماء، أنها تنهى أى محاولة للمتربصين بالدولة للوقيعة بين الوطن والشباب ، وخطاب الرئيس السيسى في المؤتمر حمل العديد من المبشرات للشباب وفتح آفاق من التواصل والحوار الجاد بينهم وبين القيادة السياسية، كما أن هذا سيعمل علي زيادة الزخم السياسى.

وأوضحت، أنها تشرفت بلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية، وأنها نقلت الي الرئيس السيسى تحيات دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا وتمنياتنا له ولمصر الشقيقة وشعبها كل التوفيق والاستقرار.

وبينت الشيخة فريحة، أنها عقب انتخابها برئاسة الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف، حرص مجلس إدارة الاتحاد ومؤسسيه علي أن يكون للاتحاد تعاون كامل مع الهيئات المصرية في المستقبل القريب.