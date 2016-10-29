الاحتلال الإسرائيلى يعتقل شابين فى الخليل وشرق رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مواطنا من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، اليوم السبت، عن مصادر أمنية ومحلية قولها- أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا قرب الحرم الإبراهيمى فى البلدة القديمة من مدينة الخليل، واقتادته إلى جهة غير معلومة.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء فى مدينة الخليل ونصبت حواجزها العسكرية على مدخلها الشمالى “جورة بحلص”، ومدخلى بلدتى حلحول وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت فى بطاقاتهم الشخصية.

وفى نفس السياق، أصيب شاب بجروح لم تعرف طبيعتها، إثر إطلاق قوات الاحتلال النار عليه، قرب بلدة سلواد شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين على أحد الحواجز قرب بلدة سلواد، فتحوا نيران أسلحتهم صوب شاب؛ ما أدى لإصابته بجروح، قبل أن يتم اعتقاله ونقله إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية.

كما استهدفت زوارق الاحتلال بنيران أسلحتها الرشاشة، الصيادين ومراكبهم فى بحر غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

أ ش أ