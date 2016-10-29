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تأجيل محاكمة 213 متهمًا بـ «أنصار بيت المقدس» لـ 15 نوفمبر

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تأجيل محاكمة 213 متهمًا بـ «أنصار بيت المقدس» لـ 15 نوفمبر تأجيل محاكمة 213 متهمًا بـ «أنصار بيت المقدس» لـ 15 نوفمبر

محكمة جنايات القاهرة – أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، اليوم السبت، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لجلسة 15 نوفمبر المقبل، لاستكمال سماع الشهود.

كما أمرت المحكمة بتغريم 5 شهود أثبات ألف جنيهًا لتخلفهم عن الحضور، كما أمرت بالقبض على المتهم الثالث والثمانين بالقضية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

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