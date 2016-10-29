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نجاة نائب مأمور بأمن القاهرة و8 مساجين من الموت ببني سويف‎ بعد انفجار إطار سيارتهم

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نجاة نائب مأمور بأمن القاهرة و8 مساجين من الموت ببني سويف‎ بعد انفجار إطار سيارتهم نجاة نائب مأمور بأمن القاهرة و8 مساجين من الموت ببني سويف‎ بعد انفجار إطار سيارتهم

ارشيفية

المراسل: محمد شعبان

أنقذت العناية الألهية نائب مأمور من قوة أمن القاهرة، و8 مساجين من الموت المحقق عقب انفجار الإطار الخلفي لسياراتهم أثناء إتجاههم من سجن المنيا إلى القاهرة بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف.

تلقي اللواء محمد الخليصي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مساعد مدير الأمن بتلقيه إخطارًا من أحد ضباط تأمين الطريق الصحراوي الشرقي، يفيد بتعطل لوري شرطة تابع لمديرية أمن القاهرة، يحمل لوحات رقم 1168 قادمة من سجن المنيا العمومي وفي طريقه للقاهرة، حيث إنفجر إطارة الخلفي علي الطريق .

وعلي الفور أمر مديرأمن بني سويف، بتوفير سيارة بديلة تابعة لأمن بني سويف تحمل لوحات شرطة رقم 6594 لإستكمال المأمورية.

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