وزير سياحة زامبيا يصل على رأس وفد للمشاركة فى فعاليات مؤتمر الأقصر

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم السبت، «باندا تشارلز» وزير السياحة الزامبي والوفد المرافق له، في زيارة للبلاد للمشاركة في فاعليات منظمة السياحة العالمية والذي يقام في الاقصر.

وقالت مصادر بمكتب هيئة تنشيط السياحة بالمطار إن الوزير الزامبي، وصل على الطائرة الإثيوبية القادمة من أديس أبابا ، وقامت نسرين عثمانلي مدير مكتب تنشيط السياحة بالمطار باستقباله في استراحة كبار الزوار.

وقام كل من سامح عبد الباسط، ومحمد جمال بهيئة تنشيط السياحة بإنهاء إجراءات وصوله والوفد المرافق له، وتسفيرهم إلى الأقصر للمشاركة في المؤتمر.