حبس مسؤول بأوقاف بني سويف 4 أيام لممارسته السحر والشعوذة ‎

المراسل: محمد شعبان

أصدر المستشار عماد علي، المحامي العام لنيابات بني سويف، قرارًا بحبس مدير إدارة أوقاف بني سويف 4 أيام علي ذمة التحقيقات لإتهامة بممارسة السحر والشعوذة.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء محمد الخليصي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائي، يفيد بتلقيه بلاغًا من ربة منزل تدعي “م.ع.م”، تتهم فيه مدير إدارة بمديرية الاوقاف ببني سويف بممارسة الدجل والسحر والشعوذة وإيهامها بقدرته علي معالجة زوجها من الأعراض المرضية التي تصيبة مقابل الحصول علي مبالغ مادية.

تحرر محضر بالواقعة، وتم عرضه علي النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم .

كما أعلنت مديرية الاوقاف، عن إستبعاد المتهم عن العمل ونقله لعمل إداري لحين إنتهاء تحقيقات النيابة .