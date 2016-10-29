المقاتلات البريطانية تقصف أهدافًا لتنظيم داعش فى العراق

واصلت المقاتلات البريطانية دعم القوات العراقية فى معركتها لتحرير مدينة الموصل من سيطرة تنظيم داعش الارهابى، حيث هاجمت عددا من أهداف التنظيم خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكرت وزارة الدفاع فى بيان اليوم السبت، أن طائرة من طراز “ريبر” بدون طيار هاجمت الإرهابيين فى شمال مدينة الموصل يوم الخميس الماضى، بينما قدمت طائرات “التايفون” و”ريبر” يوم الأربعاء الماضى دعما جويا إلى شمال وجنوب وشرق المدينة، مدمرة ستة أهداف للتنظيم.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن طائرة “ريبر” بدون طيار قصفت هدفين للتنظيم الإرهابى يوم الثلاثاء الماضى.

من ناحية أخرى تمكنت القوات العراقية المشتركة، من انتزاع السيطرة على ثمانى قرى ومناطق من مسلحى تنظيم (داعش) الإرهابى فى محور الجنوب الغربى لعمليات “قادمون يا نينوى” لتحرير الموصل.

وشرعت القوات فى اقتحام مركز ناحية “الشورة” بمحافظة نينوى شمالى العراق بمشاركة قوات اللواء المدرع 34 بالجيش والشرطة الاتحادية من أربعة محاور، وحررت قريتى البوحمد وعين النصر ورفعت العلم العراقى عليهما بعد تفجير خمس سيارات مفخخة وقتل العديد من مسلحى داعش.

كما سيطرت قوات الفرقة الآلية المدرعة التاسعة بالجيش على أربع قرى فى محور الجنوب الغربى لمدينة الموصل ورفعت العلم العراقى عليها.

وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشتركة العراقية فى بيان اليوم السبت، أن قوات الفرقة التاسعة وقوات “عمليات تحرير نينوى “حررت أربع قرى هى : الحميدية والشروق والمخلط والجايف ضمن المحور الجنوب الغربى، وتواصل التقدم لتأمين التعاون والتنسيق مع المحور الغربى لقطاعات الشرطة الاتحادية.

وقامت قوات “الحشد الشعبي” اليوم بالسيطرة على منطقتى عين البيضة والصجمة جنوب غربى الموصل فى إطار المرحلة الثانية من معارك تحرير الموصل التى انطلقت اليوم.

أ.ش.أ