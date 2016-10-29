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وزيرة التعاون الدولي تبحث مع سفير هولندا سبل التعاون في مجال الزراعة

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وزيرة التعاون الدولي تبحث مع سفير هولندا سبل التعاون في مجال الزراعة وزيرة التعاون الدولي تبحث مع سفير هولندا سبل التعاون في مجال الزراعة

جانب من اللقاء

استقبلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، السفير «لورنس ويستهوف»، سفير المملكة الهولندية بالقاهرة، وقدمت الوزيرة التهنئة للسفير الهولندى، بمناسبة توليه منصبه الجديد، مشيدة بالعلاقات المصرية الهولندية خاصة على المستويين الاقتصادي والتنموي.

وبحث الجانبان، أولويات ومجالات التعاون المشترك المستقبلي بين وهولندا خاصة في مجال الزراعة و الصوب الزراعية، وفي هذا الإطار، أشادت الوزيرة، بخبرة هولندا في المجال الزراعي وخاصة الخبرة الزراعية في الصوب الزراعية والبيوت الزجاجية.

وأعرب السفير عن استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني لمصر في هذا المجال لما يحمله من رؤية هامة في ترشيد استهلاك المياه ورفع القدرة الإنتاجية لوحدة الفدان.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاهتمام بالزراعة ومنظومة الأمن الغذائى، حيث يمثلان ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني مع أهمية نقل خبرة الزراعة بنظام الصوب الزراعية والتي تؤدي إلى الحفاظ على البيئة ووجودة الحياة للمواطن وتحقيق نهضة زراعية لمصر تمكنها من استيعاب النمو السريع للسكان وإدارة تزايد الاحتياجات الغذائية.

وناقش الجانبان، مراجعة موقف بعض المشروعات الممولة من الجانب الهولندي، حيث اتفقا على تذليل أي عوائق لتحقيق الاستفادة القصوى للبلدين واشارت الوزيرة، إلى أهمية العمل على زيادة دعم الجانب الهولندي للمشروعات التنموية في مصر، وجذب المؤسسات الهولندية والشركات لإقامة مشروعاتهم فى مصر.

وأكدت نصر، على دعم وترحيب وزارة التعاون الدولي بتعزيز أطر التعاون المستقبلي بين الجانبين، والترتيب لإنشاء لجنة اقتصادية فنية برئاسة الوزارة عن للجانب المصرى، ونظيرتها من الجانب الهولندى، بحيث يتم بحث امكانية الاستفادة بالخبرة الهولندية في مجال معالجة وإعادة تدوير المياه والإستفادة من المياه ذات درجات الملوحة المرتفعة.

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