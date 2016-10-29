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مدير مرور قنا: استمرار غلق طريق قنا سوهاج 3 أيام على الأقل

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مدير مرور قنا: استمرار غلق طريق قنا سوهاج 3 أيام على الأقل مدير مرور قنا: استمرار غلق طريق قنا سوهاج 3 أيام على الأقل

>قنا وائل محمد

قال اللواء حسن لطفى مدير مرور قنا أن غلق طريق قنا سوهاج مستمر لعدة أيام لحين إجراء كافة الإصلاحات التى خلفتها السيول، وإجراء الصيانة بعد حدوث قطع فى الطريق الصحراوى بعدة أماكن، وأن مجلس مدينة قنا بدأ فى عملية الإصلاحات بعد انخفاض نسبة المياه.

وأضاف مدير مرور أن إغلاق الطريق سيستمر لمدة 3 أيام على الأقل لحين الانتهاء من كافة الترميمات الأزمة التى احدثتها السيول، وأنه تم تحويل حركة سير السيارات إلى طريق قنا البحر الأحمر ، وطريق قفط القصير، لحين أنتهاء أزمة السيول التى ضربت المحافظة أمس

وكان طريق قنا سوهاج شهد قطع للطريق الصحراوى نتيجة نزول السيول، وتسببت فى وفاة 11 أشخاص وإصابة 30 بعد غرق أتوبيسين وسيارة تريلا.

 

 


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