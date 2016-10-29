بالصور.. أهالى قرية الحاجر بسوهاج: السيول دمرت كل شىء

ما زالت المأساة مستمرة بقرية الحاجر دائرة مركز ساقلتة شرقى محافظة سوهاج، بسبب السيول التى أغرقت القرية، ولجاء الأهالى لاستخدام السلالم الخشبية لدخول المنازل ومن الطوابق العليا، بعد أن غمرت المياه الطوابق الأرضية بالقرية، والتى دمرت كل شىء من مخزون الحاصلات الزراعية، الأجهزة الكهربائية، والأثاث، وأصبحوا معزولين تماماً عن العالم، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائى وفساد الأغذية.

من جانبه قال أحمد على، من أهالى القرية، إن السيول اقتحمت منازلنا دون سابق إنذار، الدقيق تحول إلى عجين، القمح والملابس والأدوات الكهربائية كلها أصبحت فى خبرا كان، والأطفال عالقون فوق أسطح المنازل وفى الطوابق العليا.

وأضاف حسن محمود، من أهالى القرية، أن الأطفال تعرضوا لنزلات برد ونزلات معوية ولم نجد أى فرق طبية تم إرسالها من قبل مديرية الصحة بسوهاج لعلاج المصابين بالقرية.

أما خالد على فيقول كبار السن منذ الأمس يبيتون فوق أسطح المنازل، خشية نزولهم للطابق الأرضى ويتعرضون للسقوط بالمياه أو حتى الغرق، لأن المياه متجمعة بشكل كبير داخل منازلهم دون النظر إليهم فكل إنسان بالقرية يتعامل مع مصيبته بالشكل الذى يحاول إنقاذ أهله .