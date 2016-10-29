الاثنين.. جامعة طنطا تنظم ندوة عن يوم الابتكار

ينظم مركز المشروعات والابتكارات ونقل التكنولوجيا بجامعة طنطا ندوة بعنوان "يوم الابتكار بجامعة طنطا"بعد غدا الاثنين بقاعة المؤتمرات بمقر إدارة الجامعة.

صرح بذلك الدكتور محمد لبيب سالم مدير المركز، مشيراً إلى أن الندوة تهدف إلى نشر ثقافة الابتكار وإحداث نقلة نوعية فى ثقافة الابتكار بين الطلاب والباحثين بما يعزز دور الجامعة فى مجال تسويق ونقل التكنولوجيا.

وتقام الندوة رعاية الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم القائم بعمل رئيس الجامعة، ويرأسها الدكتورة منى الجمل مدير مكتب الابتكارات وحماية الملكية الفكرية، وبحضور الدكتور رمضان معن نائب مدير مكتب الابتكارات وحماية الملكية الفكرية ومقرر المؤتمر، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب بالجامعة.