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القبض على المسئول عن محور 30 يونيو بسيناء أثناء تقاضيه 300 ألف جنيه رشوة

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القبض على المسئول عن محور 30 يونيو بسيناء أثناء تقاضيه 300 ألف جنيه رشوة القبض على المسئول عن محور 30 يونيو بسيناء أثناء تقاضيه 300 ألف جنيه رشوة

>كتب محمد إبراهيم

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط مدير عام مشروعات القطاع الشمالى بجهاز تعمير سيناء، والمشرف على تنفيذ مشروع طريق محور 30 يونيو، والبالغ تكلفته نحو 1.8 مليار جنيه، عقب تقاضيه مبلغ 300 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات الرصف العاملة بالمشروع، مقابل تسهيل إجراءات إسناد الأعمال واستلامها من الشركة.

 

وتم تحرير محضرا بالواقعة، وتم عرض المتهمين على النيابة العامة ببورسعيد، التى تولت التحقيقات  .

 

يأتى ذلك فى  إطار توجيهات رئيس الجمهورية لهيئة الرقابة الإدارية بمتابعة المشروعات القومية ومراعاة سلامة الإجراءات والتنفيذ، والحيلولة دون استغلال ضعاف النفوس لموارد الدولة فى ارتكاب وقائع فساد.

 

 


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