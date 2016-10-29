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التموين : إحالة 3 مسئولين بالمصرية لتجارة الجملة للنيابة لاستلائهم على 8.5 مليون جنيه من أموال الدعم

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التموين : إحالة 3 مسئولين بالمصرية لتجارة الجملة للنيابة لاستلائهم على 8.5 مليون جنيه من أموال الدعم التموين : إحالة 3 مسئولين بالمصرية لتجارة الجملة للنيابة لاستلائهم على 8.5 مليون جنيه من أموال الدعم

>كتبت سماح لبيب

تمكنت الإدارة العامة لمباحث برئاسة اللواء حسنى زكى ،  من ضبط 3 مسئولين بالشركة المصرية لتجارة الجملة لاستيلائهم على 8.5 مليون جنيه من أموال الدعم بدون وجه حق ، من خلال التزوير فى مستندات وأذونات الصرف ، وذلك بإثبات بيانات بتسليم السلع التموينية للبقالين التموينيين على غير الحقيقة . 

 

ووفقا لبيانات الحملة ، الذى  حصل "  اليوم السابع "  على نسخه منه  ، أنه تم تسهيل الاستيلاء على هذة السلع للغير لبيعها بالسوق السوداء ، محققين أرباح طائلة غير مشروعة ، وتم التحفظ على المستندات المضبوطه تحت تحفظ النيابة ، والتى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق . 

 

 


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