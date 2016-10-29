موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا .. رئيس الوزراء يوجه بحصر أضرار السيول

نشر الموقع الالكترونى " لليوم السابع " على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها تفقد رئيس الوزراء مناطق السيول فى رأس غارب ، و إعلان وزارة النقل تأجيل افتتاح ميناء سفاجا ومشروعات الطرق بسبب السيول ، والتحقيق فى إصابة 17 من مرضى الفشل الكلوى بفيروس "سى" بالقصر العينى وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

أعلنت وزارة النقل تأجيل افتتاح ميناء سفاجا ومشروعات الطرق التى كانت مقرر لها غدا الأحد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى بسبب السيول.

تفقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مترجلا على الأقدام ، خلال زيارته لمدينة رأس غارب، عدد من المنشآت المتضررة من السيول بالمدينة، واستمع إلى مطالب وشكاوى الأهالي، التي تركزت حول الأضرار الناجمة عن السيول، التي تعرضت لها رأس غارب خلال الـ 48 ساعة الماضية.

أنقذت إدارة الأزمات بمدينة القصير أتوبيس سياحي تعرض للانحراف بطريق "القصير - مرسى علم" بالكيلو 25 جنوب القصير.

وتلقت إدارة الأزمات بالوحدة المحلية بالقصير اخطارًا بتعرض اتوبيس سياحى للانحراف جنوب المدينة، وقامت قوات الحماية المدنية بالقصير بمشاركة وحدة مرور القصير بعملية الإنقاذ، دون وقوع خسائر من أى نوع، وعادت الأمور لطبيعتها في نفس الوقت وتم فتح الطريق.

أعلنت وزارة النقل تأجيل افتتاح ميناء سفاجا ومشروعات الطرق التى كانت مقرر لها غدا الأحد بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى بسبب السيول.

على جانب آخر، واصل الدكتور جلال سعيد وزير النقل جولته بالطرق المتضررة من آثار السيول بالبحر الأحمر ووسط سيناء.

كما تابع " اليوم السابع" حادث انفجار جسر السويس حيث أكدت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول، والمستشار إسلام الجوهرى رئيس نيابة الحوادث، والمستشار محمد الجرف وكيل نيابة الحوادث، أنها طالبت الأجهزة الأمنية بالتحفظ على أى كاميرات مراقبة بالمنطقة المحيطة بحادث انفجار شارع جسر السويس، فلم يتم العثور إلا على كاميرا واحدة فقط كانت متواجدة بأحد العقارات السكنية.

كشفت تحقيقات نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول، والمستشار إسلام الجوهرى رئيس النيابة، والمستشار محمد الجرف، وكيل نيابة الحوادث، عن تفاصيل جديدة فى واقعة انفجار شارع جسر السويس، حيث تبين أن القول الأمنى كان فى المكان لتمشيط الشارع من خلال مدرعتين، حيث اعتاد بصفة دورية علي تمشيط الشارع عقب انتهاء صلاة الجمعة.

أحال المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، أحلام رشدى رئيس جهاز التجارة الداخلية والملقبة بـ"المرأة الحديدية"، وذلك فى واقعة تقاضى مكافآت من رئيس "القابضة الغذائية" بالمخالفة للقانون، إلى نيابة التموين والكهرباء الإدارية بالقاهرة، للتحقيق فى الشكاوى التى قدمت إلى النيابة، وذلك للتأكد من صحتها من عدمه.

عثرت قوات الإنقاذ النهرى بإشراف اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا منذ قليل على 7 جثث من ضحايا جرف مياه السيول لأتوبيسين و6 سيارات فى الكليو 90 على طريق قنا سوهاج الصحراوى، وبذلك يرتفع عدد المتوفين حتى الآن لـ11 حالة، بالإضافة إلى إصابة 29 آخرين جراء السيول.

اعتدى عامل بالضرب على ابنته ومنع عنها الطعام لعدة أيام حتى فارقت الحياة، لرغبتها فى الزواج من أحد الأشخاص دون رغبته ببولاق الدكرور، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة، بلاغا من مفتش صحة بولاق الدكرور، أفاد فيه أن عامل يدعى "إسلام.خ" أخبره وفاة ابنته وطلب منه الحضور إلى المنزل لتوقيع الكشف الطبى لاستخراج تصريح الدفن.

تباشر نيابة إمبابة التحقيق فى واقعة هروب متهمة من حجز قسم شرطة إمبابة بعدما تمكنت من مغافلة فردى شرطة أثناء زيارة المسجونين، كما تباشر النيابة التحقيق مع ضابط وأمين شرطة المكلفين بتأمين الزيارة للمسجونين.

أكد الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة التحسن فى الطقس بدأت على كافة أنحاء البلاد، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً مائل للبرودة ليلاً .

وحذر عبد العال فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" من انخفاض الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحاً على الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد، والتى تصل لمستوى الضباب على بعض المناطق خلال بعض أيام الاسبوع .

تفقد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، يرافقه وزيرى التنمية المحلية والنقل والمواصلات ومحافظ البحر الأحمر، المناطق والشوارع والمنازل التى تضررت من السيول برأس غارب فى محافظة البحر الأحمر أمس.

وقام رئيس مجلس الوزراء بجولة فى المناطق المتضررة من السيول، واستمع إلى شرح من المحافظ حول الجهود التي تم بذلها لمعالجة الآثار المترتبة عليها، وتقديم سبل الرعاية اللازمة للمتضررين منها، إلى جانب جهود كسح المياه وإعادة فتح الطرق أمام الحركة المرورية.

أحال جهاز حماية المستهلك شركة الأهرام للمشروبات إلى النيابة العامة، لإساءتها لمؤسسات الدولة، فى إعلان الشركة الخاصة بمشروب بيريل.

وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، فى بيان صحفى، أن الجهاز قام بإحالة شركة الأهرام للمشروبات المنتجة لمشروب بيريل إلى النيابة العامة، وذلك بعد رصد الجهاز إعلانا للشركة خلال بثه على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يسئ لإحدى مؤسسات الدولة بشكل صريح يتنافى مع العادات والقيم والتقاليد الخاصة بالمجتمع المصرى.

قال اللواء حسين والى مدير إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بوزارة الداخلية، إنه يتم تقديم مساعدات لأسر السجناء والمفرج عنهم باستمرار ، لتقليص نسبة الجرائم فى حالة توفير مصدر للرزق والعيشة بطريقة مشروعة، حيث أن ذلك يضمن عدم عودة هؤلاء الأشخاص لأى سلوك منحرف بحجة عدم وجود وسيلة للعيش.

وأضاف مدير الرعاية اللاحقة فى تصريحات له، نعمل على رعاية المفرج عنهم ، ورعاية أسرهم ، وتأهيل الراغبين فى الحصول على فرص عمل أو إقامة مشروع صغير يمكن من خلاله الاندماج داخل المجتمع.

يبدو أن قضية البريد الإلكترونى الخاص بالمرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلارى كلينتون، تصر على تعقبها بينما لم يبق على سباق الانتخابات سوى 11 يوما فقط، حيث يتوالى تكشف وقائع مثيرة بشأن هذه القضية.

ونشرت الصحف الأمريكية، السبت، تقارير تفيد بأنه يجرى التحقيق فى رسائل جديدة ظهرت فى إطار التحقيق فى قضية عضو مجلس النواب السابق أنتونى وينر الذى استقال من الكونجرس بعد فضيحة إرسال رسائل جنسية، والتى انفصل على آثرها عن زوجته هوما عابدين، أحد أبرز مساعدى كلينتون.

أزمة جديدة تشهدها الصناعة المصرية خلال الفترة الحالية، وتحديداً الصناعات الهندسية القائمة على إعادة تدوير "الخردة" والمواد الخام المعدنية، بسبب قيام عدد كبير من التجار بتصدير الخردة المعدنية بمختلف أشكالها للخارج، للاستفادة من فارق سعر العملة بين السوق الرسمية والموازية، بما يحقق لهم مكاسب تفوق إمداد المصانع المصرية باحتياجاتها من الخردة.

حالة من الجدل الكبير استمرت على مدار 17 يوماً، منذ أن أعلنت الأكاديمية السويدية المانحة لجائزة نوبل للآداب، فى الثالث عشر من أكتوبر 2016، عن فوز المغنى وكاتب الأغانى الأمريكى بوب ديلان بالجائزة.

هذا النبأ الذى شكل أكثر من مفاجأة، فعلى مستوى جمهور الأدب والثقافة فى العالم العربى تحديداً، كان بمثابة الكارثة التى جعلت البعض يؤكد على أن الجائزة فقدت روحها، واشتعلت مواقع الصحف الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعى بالسخرية والنقد من الجائزة.

يرصد "اليوم السابع" أهم ما تناولته الصحافة الأوروبية فى كرة القدم، اليوم السبت، حيث إن قطبى مانشستر يونايتد والسيتى يتنافسان على ضم لويس سواريز مهاجم برشلونة، ومورينيو يحبط محاولات إيفرتون لاستعادة رونى، وزيدان يُهدد ثلاثى الهجوم "BBC" بالاستبعاد من التشكيل الأساسى، ويوفنتوس يستضيف نابولى الليلة فى قمة الدورى الإيطالى، وتشيلسى يتطلع لضم باستورى لاعب سان جيرمان فى يناير المقبل

خرج مؤتمر الشباب الأول الذى أقيم فى مدينة شرم الشيخ على مدار الأيام الماضية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى بعدد من التوصيات فى جميع المناحى، وعلى كل الأصعدة السياسية والاقتصادية، إلا أن نقطة مهمة يجب استثمارها وهى دعم الشباب.

أكد السيد محمود الشريف، وكيل مجلس النواب، أنه سيتواصل مع الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، للتقدم بطلب لتشكيل لجنة خاصة لمتابعة أزمة السيول والآثار المترتبة عليها، لافتا إلى أن اللجنة ستضم فى تشكيلها أعضاء من لجان: الإدارة المحلية والإسكان الاجتماعى ولجنة الزراعة والرى ولجنة التضامن.

يعقد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لقاء اليوم السبت بالمقر الرئيسى لحزب الوفد فى الخامسة مساء، مع أعضاء حزب الوفد فى بولاق.

من جانبه أكد أحمد عابد، رئيس لجنة حزب الوفد ببولاق، أن اللقاء يستعرض أهم التشريعات التى أقرت بدور الانعقاد الأول وأجندة المجلس التشريعية فى دور الانعقاد الحالى، وتابع أن اللقاء يأتى ذلك فى إطار خطة حزب الوفد لتحقيق المشاركة الشعبية السياسية.

يرصد "اليوم السابع"، التفاصيل الكاملة لتعاقد شركة أرامكو السعودية للبترول مع مصر، والتى أوقفت شحناتها الشهر الحالى وسط احتمالات باستمرار التوقف الشهر المقبل، وتقرأ فى هذا التقرير "تفاصيل وشروط التعاقد بين وزارة البترول وأرامكو، وموقف مصر من توقف الشحنات وما هى البدائل فى حال استمرار التوقف؟".

احتفلت حديقة الحيوان فى مدينة دفور كرالوف التشيكية بولادة وحيد قرن أسود شرقى.

وحيد القرن حديث الولادة هو ثالث وحيد قرن من هذه السلالة المهددة بالانقراض الذى يولد فى هذه الحديقة، ويذكر أن عدد وحيد القرن من هذه السلالة لا يتجاوز 800.

استقر سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، اليوم السبت، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 8.8583 جنيه للشراء و8.8800 جنيه للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 9.6742 جنيه للشراء و9.6987 للبيع.

وسجل الجنيه الإسترلينى 10.8355 جنيه للشراء و10.8665 جنيه للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 8.9226 جنيه للشراء و8.9525 جنيه للبيع، وبلغ الين اليابانى "100 ين" 8.4574 جنيه للشراء و8.4822 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 1.3064 جنيه للشراء و1.3099 جنيه للبيع.

وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه، بلغ سعر صرف الريال السعودى 2.3620 جنيه للشراء و2.3678 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتى 29.1969 جنيه للشراء و29.2779 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتى 2.4115 جنيه للشراء و2.4180 جنيه للبيع.

خرج الآلاف من أنصار الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو ، إلى شوارع كراكاس فى مظاهرات مؤيدة للرئيس، وذلك بعد أن هددت المعارضة بشل أركان الدولة بإضراب عام عن العمل، وهدد الرئيس الفنزويلى المعارضين بعد التصعيد الأخير بالحبس والاعتقال .

شاركت الفنانة لطيفة، فى احتفالية مؤسسة الكبد المصرى مساء اليوم ،بمناسبة انطلاق المرحلة الثانية من علاج مرضى فيروس سى للوصول إلى 100 قرية خالية من الفيروس .

وقامت الفنانة لطيفة بتخصيص أغنية لمرضى الكبد " حب الدنيا وعيش أكيد أحلى " وأهدت الأغنية لمؤسسة الكبد المصرى.

عبر الاف التايلانديين مئات الكيلومترات واحتشدوا، السبت امام القصر الملكى فى بانكوك للانحناء أمام نعش الملك بوميبول ادوليادى، وتوفى الملك الذى يعتبره مواطنوه نصف اله فى 13 أكتوبر عن عمر 88 سنة بعدما حكم البلاد 70 عاما.