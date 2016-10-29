خبراء الأرصاد: غدا طقس معتدل على شمال البلاد والعظمى بالقاهرة 28 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على شمال البلاد حتى مصر الوسطى، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف.. وعن الرياح السطحية على كلا البحرين فتكون شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-

الصغرى العظمى

القاهرة 21 28

الإسكندرية 21 25

مطروح 16 24

بورسعيد 23 26

دمياط 22 26

بلطيم 23 26

الإسماعيلية 18 29

السويس 18 29

العريش 16 28

نخل 14 27

طابا 15 27

الطور 19 26

مرسى علم 22 29

الغردقة 21 29

شرم الشيخ 21 30

رفح 15 27

كاترين 14 21

سيوة 15 26

المنيا 20 28

الفيوم 20 28

رأس سدر 20 30

أبو سمبل 18 34

وسط الدلتا 21 28

أسيوط 17 31

سوهاج 19 32

الأقصر 20 32

أسوان 21 33

شلاتين 19 32

حلايب 20 31

الوادى الجديد 16 32

قنا 19 32

نويبع 22 27

السلوم 19 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:-

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 27 40

المدينة 22 35

الرياض 19 32

المنامة 25 32

أبوظبى 23 34

الدوحة 24 35

الكويت 18 37

دمشق 11 28

بيروت 22 28

عمان 16 27

القدس 15 24

غزة 19 28

بغداد 19 32

مسقط 25 36

صنعاء 7 24

الخرطوم 27 39

طرابلس 16 24

تونس 17 22

الجزائر 14 26

الرباط 16 26

نواكشوط 23 36

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-

الصغرى العظمى

أنقرة 3 16

إسطنبول 11 15

إسلام أباد 15 30

نيودلهى 18 31

جاكرتا 24 31

بكين 02 10

كوالامبور 24 31

طوكيو 14 22

أثينا 13 18

روما 9 20

باريس 9 16

مدريد 9 23

برلين 7 11

لندن 12 17

مونتريال 2 10

موسكو -1 01

نيويورك 6 19

واشنطن 9 24