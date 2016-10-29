النيابة بكوريا الجنوبية تداهم مكاتب بقصر الرئاسة للتحقيق في قضية استغلال نفوذ

داهمت النيابة العامة في كوريا الجنوبية القصر الرئاسي والمساكن الخاصة بنائب وزير الثقافة ومساعدي الرئيسة بارك جون هيه، وذلك ضمن تحقيقاتها في فضيحة استغلال النفوذ التي تورطت فيها “تشوي سون سيل” صديقة الرئيسة المقربة.

وبحسب شبكة تلفزيون كي بي إس التابعة للدولة قال المحققون اليوم السبت إنهم يقومون بالتفتيش في منازل ومكاتب مساعد الرئيسة لتنسيق السياسات “آهن جونغ بيوم” ونائب وزير الثقافة “كيم جونج”.

ويتهم مساعد الرئيسة “آهن” بالتورط في حملة جمع تبرعات مشكوك بها لمصلحة مؤسسات خاصة أسستها صديقة الرئيسة المقربة والمثيرة للجدل أوائل هذا العام. ويتهم نائب وزير الثقافة بالمساعدة في الأنشطة التجارية لشركات المتهمة الرئيسية في الفضيحة “تشوي”.

يذكر أن التحقيقات تستهدف ايضا مساعدي الرئيسة “جيونغ هو سيونغ” و “كيم هان سو” بالإضافة إلى سكرتير العلاقات العامة “آهن بونج جيون”. يشار إلى أن جيونغ وآهن المتهمان على نطاق واسع بأنهما المدخل إلى الرئيسة، تثار الشكوك حولهما ايضا بتورطهما في الفضيحة الحالية.

هذا وفي ضوء اعتراف الرئيسة بأن بعض خطبها تم تحريرها من قبل تشوي، فإنه قد تمت مداهمة سكن “تشو إن غيون” سكرتير الأرشفة وخطابات الرئيسة السابق.