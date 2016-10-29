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صوروفيديو..تظاهرات في كوريا الجنوبية ضد الرئيسة بعض فضائح استغلال نفوذ لصديقتها

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صوروفيديو..تظاهرات في كوريا الجنوبية ضد الرئيسة بعض فضائح استغلال نفوذ لصديقتها صوروفيديو..تظاهرات في كوريا الجنوبية ضد الرئيسة بعض فضائح استغلال نفوذ لصديقتها

جانب من المظاهرات- مين جونج سوري

نشر موقع “مين جونج سوري” الكوري الجنوبي صورا لتظاهرات المواطنين في كوريا الجنوبية ضد الرئيسة بارك جون هيه، وذلك بعد تورط تشوي سون سيل المقربة من الرئيسة في فضائح استغلال النفوذ دفعت 3 من المسؤولين الحكوميين لتقديم استقالتهم.

وقامت النيابة العامة بمداهمة مكاتب بالقصر الرئاسي والمساكن الخاصة بنائب وزير الثقافة ومساعدي الرئيسة، وذلك ضمن تحقيقاتها في فضيحة استغلال النفوذ التي تورطت فيها “تشوي سون سيل” صديقة الرئيسة المقربة.

هذا وقال المحققون اليوم السبت إنهم يقومون بالتفتيش في منازل ومكاتب مساعد الرئيسة لتنسيق السياسات “آهن جونغ بيوم” ونائب وزير الثقافة “كيم جونغ”.

 

 

 

كما نشرت صحيفة هان جيو ريه مقطع للتظاهرات
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