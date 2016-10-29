دراسة: البدانة أكبر المشاكل الصحية رغم خطط باريس للقضاء عليها

أشارت دراسة أجرتها أستاذة التغذية الفرنسية سيباستيان سزر نيشو فى جامعة باريس ديكارت ورئيسة قسم التغذية فى المستشفى الأوروبى جورج بومبيدو أن البدانة هى المشكلة الصحية الفرنسية الكبرى رغم الخطة التى وضعتها باريس فى الفترة من 2010 حتى 2013 لمحاربة البدانة من خلال 37 مركزا للصحة المتخصصة فى ذلك.

وأوضحت الدراسة أن الأكثر من 60 عاما يمثلون نسبة البدانة المرتفعة بنسبة 20.8% بالنسبة للرجال و18.8% للسيدات بينما تنخفض النسبة للفئة العمرية من 30 إلى 39 عاما لتصل إلى 10.4% للرجال و11.4% للسيدات وبذلك يمثل الشيوخ مشكلة مرتبطة بالبدانة ومخاطر مرحلة الشيخوخة.

كما دلت الدراسة أن نسبة البدانة فى فرنسا مرتبطة بالمستوى الاجتماعى - الاقتصادى فإن عدد السيدات البدناء يمثلن 30% من السيدات اللائى دخلهن الشهرى أقل من 450 يورو والنسبة تنخفض إلى 7% لدى اللاتى يصل دخلهن الشهرى إلى 4 آلاف و200 يورو والأسباب واضحة فإن هناك مشاكل بالنسبة للأقل فقرا فى الوصول إلى تغذية صحية سليمة ومتنوعة بالإضافة إلى النشاط الرياضى وعوامل أخرى مثل الضغوط والتعرض للتلوث والاستعدادات الجينية.