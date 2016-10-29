أخبار عاجلة

مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
مساء الأنوار - ثروت سويلم: توجه الدولة وراء قرار عدم تأجيل مباريات الدوري رغم التفجيرات الإرهابية -
نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي -
ماسكيرانو: يجب احترام يوفنتوس فهو قوي على أرضه -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: غالبية الأحاديث النبوية تتحدث عن الأخلاق والمعاملات -
تع اشرب شاي - الحلقة الـ 5 الموسم الأول | حميد الشاعري | الحلقة كاملة -
فيديو| الإبراشي يؤكد مفاجأة «التحرير» عن المشتبه به في «تفجير المرقسية» -
فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ» -
فيديو| بكري عن «الطوارئ»: من حق الدولة ضبط الإخوان في منازلهم -
فيديو| شقيق المشتبه به في «تفجير المرقسية»: «أخويا انضحك عليه أيام مرسي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: البدانة أكبر المشاكل الصحية رغم خطط باريس للقضاء عليها

Google+ Print
دراسة: البدانة أكبر المشاكل الصحية رغم خطط باريس للقضاء عليها دراسة: البدانة أكبر المشاكل الصحية رغم خطط باريس للقضاء عليها

>أ ش أ

أشارت دراسة أجرتها أستاذة التغذية الفرنسية سيباستيان سزر نيشو فى جامعة باريس ديكارت ورئيسة قسم التغذية فى المستشفى الأوروبى جورج بومبيدو أن البدانة هى المشكلة الصحية الفرنسية الكبرى رغم الخطة التى وضعتها باريس فى الفترة من 2010 حتى 2013 لمحاربة البدانة من خلال 37 مركزا للصحة المتخصصة فى ذلك.

 

وأوضحت الدراسة أن الأكثر من 60 عاما يمثلون نسبة البدانة المرتفعة بنسبة 20.8% بالنسبة للرجال و18.8% للسيدات بينما تنخفض النسبة للفئة العمرية من 30 إلى 39 عاما لتصل إلى 10.4% للرجال و11.4% للسيدات وبذلك يمثل الشيوخ مشكلة مرتبطة بالبدانة ومخاطر مرحلة الشيخوخة.

 

كما دلت الدراسة أن نسبة البدانة فى فرنسا مرتبطة بالمستوى الاجتماعى - الاقتصادى فإن عدد السيدات البدناء يمثلن 30% من السيدات اللائى دخلهن الشهرى أقل من 450 يورو والنسبة تنخفض إلى 7% لدى اللاتى يصل دخلهن الشهرى إلى 4 آلاف و200 يورو والأسباب واضحة فإن هناك مشاكل بالنسبة للأقل فقرا فى الوصول إلى تغذية صحية سليمة ومتنوعة بالإضافة إلى النشاط الرياضى وعوامل أخرى مثل الضغوط والتعرض للتلوث والاستعدادات الجينية.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365