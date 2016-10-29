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شيخ الأزهر: إطلاق صاروخ تجاه مكة جرم أحمق وتحد صارخ من أصحاب الأجندات الطائفية

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شيخ الأزهر: إطلاق صاروخ تجاه مكة جرم أحمق وتحد صارخ من أصحاب الأجندات الطائفية شيخ الأزهر: إطلاق صاروخ تجاه مكة جرم أحمق وتحد صارخ من أصحاب الأجندات الطائفية

الدكتور أحمد الطيب

 قال  الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر الشريف، إن إطلاق مليشيات الحوثي صاروخا تجاه مكة المكرمة جرم أحمق يمثل استفزازًا كبيرًا لمشاعر أكثر من مليار ونصف المليار مسلم في شتى بقاع الأرض .

وقال فضيلته في تصريحات صحفية إن ما حدث تصرف إجرامي سافر،وسابقة خطيرة ، وتحد صارخ من أصحاب الأجندات الطائفية الذين يسعون للهيمنة على العالم العربي .

ودعا الإمام الأكبر كافة المعنيين بالأمر في العالمين العربي والاسلامي إلى اتخاذ موقف عاجل وحاسم تجاه هذا التجاوز غير المسبوق الذي تعدى كافة الحدود الدينية والأخلاقية والإنسانية .

وختم شيخ الازهر، محذرا” أذكر جميع المسؤولين والمعنيين في العالم بأن المساس بالمقدسات والاعتداء علي حرمتها يهدد السلام العالمي الذي ننشده جميعا ونعمل ليل نهار من أجل تحقيقه وترسيخه بين الناس جميعا”.

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