مسؤول: العثور على 10 جثث عليها آثار تعذيب في بنغازي

قال مسؤول أمني إن السلطات عثرت على جثث عشرة رجال مقتولين بالرصاص وعليها آثار تعذيب فيما يبدو في إحدى ضواحي مدينة بنغازي بشرق ليبيا.

وبحسب رويترز قال ميلاد الزوي المتحدث باسم القوات الخاصة في بنغازي إن الجثث عثر عليها ليل‭ ‬يوم الجمعة في منطقة شبنة.

وكانت بنغازي خلال العامين الأخيرين مسرحا لحملة عسكرية بقيادة القائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر في مواجهة إسلاميين متشددين ومعارضين آخرين.

وبعد أن كافحت قوات حفتر طويلا لتحقيق تقدم سيطرت على عدد من الأحياء المهمة هذا العام لكنها لم تحكم سيطرتها بعد على المدينة.

ولم يتضح من وراء مقتل الرجال العشرة التي تم التعرف على أصحاب خمس جثث فقط منها لكن الزوي لم يقدم تفاصيل.

وتقع المنطقة تحت سيطرة قوات حفتر.

وفي يوليو تموز عثر على 14 جثة عليها آثار إطلاق نار في الرأس في منطقة الليثي التي شهدت قتالا شرسا ثم سيطرت عليها قوات حفتر قبل عدة أشهر.