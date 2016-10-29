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مندوب السعودية بالأمم المتحدة: إعادة انتخابنا بمجلس حقوق الإنسان يعبر عن ثقة المجتمع الدولى

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مندوب السعودية بالأمم المتحدة: إعادة انتخابنا بمجلس حقوق الإنسان يعبر عن ثقة المجتمع الدولى مندوب السعودية بالأمم المتحدة: إعادة انتخابنا بمجلس حقوق الإنسان يعبر عن ثقة المجتمع الدولى

وقال المعلمى- فى تصريح صحفى أوردته قناة (العربية) اليوم السبت- "إن إعادة انتخاب المملكة لعضوية مجلس حقوق الإنسان لمدة ثلاث سنوات سيتيح للمملكة استكمال رسالتها فى الدفاع عن حقوق الإنسان فى العالمين العربى والإسلامي"..منوها بأن المملكة دائما فى طليعة الدول التى تشارك فى العمل الدولى المشترك.


> وأضاف إن هذا الآنتخاب يعد دليلا على ثقة المجتمع الدولى بالدور الريادى والقيادى الذى تقوم به فى مجلس حقوق الإنسان..مشيرا إلى أن هذا الدور القيادى فى المجلس أثبتته المملكة عبر عضويتها فى المجلس على مدى الأعوام الثلاثة الماضية وسوف تستمر فى ممارسة هذا الدور للأعوام الثلاثة القادمة.


> يذكر أن 14 دولة انضمت أمس الجمعة إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان فى دورته الجديدة التى تبدأ فى يناير عام 2017 مدة ثلاث سنوات منها أربع دول عربية وهى العراق والسعودية ومصر وتونس.

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مصر 365

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