الليلة.. وزير التخطيط ضيف ريهام السهلي على «النهار اليوم‎»

تستضيف الإعلامية ريهام السهلي مقدمة برنامج «يوم بيوم» على «النهار اليوم»، اليوم السبت، الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، للحديث عن نتائج المؤتمر الوطني الأول للشباب، وكيف ستتعامل الحكومة مع ما طرحه الشباب من أفكار واقتراحات، وما هو دور الشباب في استراتيجية مصر 2030.

ويكشف العربي خلال اللقاء عن رؤية الحكومة لمصير الدعم المقدم للمواطنين، وهل سيكون نقدي أم عيني، وماذا قدمت الحكومة لحماية محدودي الدخل من الآثار السلبية لبرنامج الإصلاح الإقتصادي،

وتذاع الحلقة على قناة النهار اليوم الساعة 10 مساء.