أمريكا بالأرقام.. مع اقتراب استحقاق الرئاسة

مع بدء العد العكسي للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، يورد تقرير إحصاءات أساسية بشأن أهم اقتصاد عالمي، شكلت فيه ملفات الهجرة والأقليات والنمو وتفاوت الدخل عناوين بارزة في الحملة الانتخابية.

تحتل الولايات المتحدة المرتبة الثالثة عالمياً على مستوى المساحة الجغرافية وعدد السكان.

فروسيا وكندا تمتدان على مساحات أوسع فيما تعد الصين والهند سكاناً أكثر بكثير من 325 مليون أمريكي.

لكن اقتصاد الولايات المتحدة هو الأول مع إجمالي ناتج داخلي بلغ 17.9 تريليون دولار العام 2015 متقدماً بأشواط على الصين واليابان.

الهجرة

> ما زال البيض من غير أصول لاتينية يشكلون أكثرية السكان الأمريكيين بنسبة 61.6%، لكن عددهم يتراجع نظراً إلى تقدم جيل “طفرة المواليد” التالي للحرب العالمية الثانية في السن.

ويشكل ذوو الأصول اللاتينية حوالي 17.6% متجاوزين السود الذين باتوا 13.3% من السكان. كذلك تبلغ نسبة الآسيويين 5.6%، فيما لا تتجاوز نسبة الأمريكيين الأصليين بمن فيهم سكان الاسكا وهاواي 1.4%.

تعد البلاد حوالي 225 مليون ناخب مؤهل للتصويت في استحقاق 8 نوفمبر(تشرين الثاني).

وتكشف بيانات من إحصاءات 2012 الرئاسية أن 71% فحسب من المؤهلين للتصويت مسجلين فعلاً على اللوائح، فيما لم يتجاوز عدد الذين شاركوا في عملية الاقتراع منهم 53.6%.

وفي العام 2014، أضافت الهجرة الشرعية 1.3 مليون شخص إلى سكان البلاد في زيادة نسبتها 11% عن العام السابق.

لكن أعداد المهاجرين غير الشرعيين في البلد تقدر بحوالي 11 مليوناً، غالبيتهم من أصول مكسيكية. وتقدر أعدادهم في كاليفورنيا وحدها بقرابة سبعة ملايين.

وفي سبتمبر 2016 بلغت نسبة البطالة في الولايات المتحدة 5%، أي نصف حدها الأقصى المسجل مؤخراً عام 2009.

متوسط الدخل

> وبلغ متوسط دخل الأسر السنوي 56516 دولاراً عام 2015، في زيادة 5.2% وهي الأولى منذ أزمة 2008 المالية الكبرى.

لكن هذا الرقم ما زال أقل بنسبة 1.6% عما كان عليه العام 2007 مع بدء الأزمة المالية العالمية الأولى، وأقل بـ2.4% مما كان عليه عام 1999.

في العقود الثلاثة بين العامين 1983 و2013، ارتفع متوسط عائدات الأسرات ذات الدخل المرتفع إلى ضعفين من 318000 دولاراً إلى 639400 سنوياً، ما يساوي 6.6 أضعاف عائدات الأسر ذات الدخل المتوسط التي ارتفعت مداخيلها بشكل طفيف من 94300 إلى 96500 دولاراً للفترة نفسها.

وفي العام الفائت كان 13.5% من الأسر الأمركية دون خط الفقر مع دخل أقل من 15391 سنوياً لزوجين.

الأديان

> كما تراجعت نسبة الذين لا يملكون تأميناً صحياً العام 2015 إلى 9.1 من السكان، أي 29 مليون نسمة.

العام 2014، قال نحو 71% من السكان إنهم “مسيحيون، بمن فيهم حوالي 21% قالوا إنهم كاثوليك و47% بروتستانت”.

ويعد اليهود حوالي 2% من السكان، ويشكلون ضعفي نسبة المسلمين.

كما بلغت نسبة الذين اختاروا صفة “غير منتمي” حوالي 23% في زيادة حادة منذ العام 2007، عندما شكلوا 16% من السكان.

وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)