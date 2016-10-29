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النيابة العسكرية في كييف تكشف فسادًا داخل المكتب الأوكراني للإنتربول

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النيابة العسكرية في كييف تكشف فسادًا داخل المكتب الأوكراني للإنتربول النيابة العسكرية في كييف تكشف فسادًا داخل المكتب الأوكراني للإنتربول

الانتربول ـ صورة أرشيفية

كشفت النيابة العسكرية في كييف، اليوم السبت، عن وجود في المكتب الأوكراني للإنتربول تعرقل إدراج مجرمين على قائمة المطلوبين دوليا .

وقال النائب العسكري العام أناتولي ماتيوس – حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية – إن “بعض المحققين في المكتب الأوكراني للإنتربول تلقوا رشاوى مقابل عرقلة ارسال بعض الملفات إلى المكتب الرئيسي للشرطة الدولية من أجل إدراج عدد من المطلوبين الأوكرانيين على قوائم المطلوبين دوليا.

وأضاف مايوس أننا ” لدينا أدلة وبيانات ووثائق تثبت دفع رشاو عمليا مقابل كل “خطأ” يمنع إعلان شخص مطلوبا دوليا، أو عرقلة استكمال الإجراءات الضرورية لذلك”.

أ ش أ

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