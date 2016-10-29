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جزيرة إسبانية تعلن مؤسس «بيغيدا» المعادية للإسلام «شخصًا غير مرغوب فيه»

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جزيرة إسبانية تعلن مؤسس «بيغيدا» المعادية للإسلام «شخصًا غير مرغوب فيه» جزيرة إسبانية تعلن مؤسس «بيغيدا» المعادية للإسلام «شخصًا غير مرغوب فيه»

لوتس باخمان (أرشيفية)

لوتس باخمان، أحد مؤسسي حركة “بيغيدا” الألمانية المناهضة للإسلام والمعادية للأجانب، شخص غير مرغوب فيه في جزيرة تينيريفي التابعة لإسبانيا في المحيط الأطلسي.

فقد أعلن البرلمان الإقليمي لتينيريفي، إحدى أكبر جزر الكناري، أن باخمان (43 عاماً)، الذي انتقل للجزيرة في سبتمبر الماضي، شخص غير مرغوب فيه، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وعمل الحزب اليساري “بوديموس” على وجه الخصوص على اتخاذ هذه الخطوة في البرلمان.

ولم يتضح بعد العواقب المحددة لهذا القرار.

ونقلت صحيفة “لا أوبينيون دي تينيريفي” عن المتحدث باسم الحزب فيرناندو ساباتي قوله: “هذا الإعلان من المفترض أن يكون تأثيره كالتطعيم الوقائي، لأن هذا الشخص مثل الفيروس، من فضلك، لا مكان هنا للعنصرية والفاشية!”.

تجدر الإشارة إلى أن باخمان انتقل مؤخراً للإقامة في جزيرة تينيريفي، وصار ظهوره نادراً في مظاهرات بيغيدا بمدينة دريسدن الألمانية منذ ذلك الحين.

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