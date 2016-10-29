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ميناء سفاجا يستقبل سفينتين سياحيتين على متنهما أكثر من 2000 سائح

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ميناء سفاجا يستقبل سفينتين سياحيتين على متنهما أكثر من 2000 سائح ميناء سفاجا يستقبل سفينتين سياحيتين على متنهما أكثر من 2000 سائح

ارشيفية ـ ميناء سفاجا

استقبل ميناء سفاجا البحرى اليوم السبت سفينتين سياحيتين على متنهما 2209 سائحين من جنسيات مختلفة.

وقال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى بهيئة موانىء البحر الأحمر- فى تصريح اليوم السبت إن الميناء شهد اليوم وصول السفينة السياحية “مين شيف” التى يصل طولها إلى 264 مترا قادمة من ميناء الاسكندرية وعلى متنها 1807 سائحين من مختلف الجنسيات بجانب أفراد الطاقم والبالغ عددهم 821 فردا.

وأضاف يوسف أن الميناء استقبل أيضا السفينة السياحية “فيوجير” القادمة من ميناء العقبة وعلى متنها 402 سائح من جنسيات مختلفة بجانب أفراد الطاقم وعددهم 216 فردا ويصل طول السفينة إلى 152 مترا ، مشيرا إلى أن السائحين سيقومون بجولات لزيارة المعالم والمتاحف والمعابد الآثرية والتاريخية بالأقصر وأسوان.

من جانبه، وجه اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانىء البحر الأحمر الجهات العاملة فى ميناء سفاجا بالتنسيق مع سلطات الميناء لتيسير الإجراءات وتوفير الراحة للركاب.

أ ش أ

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