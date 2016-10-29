«البنك الدولى»: 300 مليون شاب بالعالم عاطلون بسبب سوء التعليم

قال البنك الدولى، إنه يوجد ما يقرب من 300 مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 24 عاماً عاطلون عن العمل فى العالم، بسبب عدم حصولهم على الجرعة التعليمية الصحيحة التى تؤهلهم لسوق العمل.

وأضاف البنك فى تقرير نشر على موقعه، أنه يعيش حوالى 462 مليون طفل فى عمر المدرسة فى 35 بلدًا متأثرا بالأزمات الاقتصادية والسياسية، بنسبة طفل واحد من بين كل أربعة أطفال بالعالم، مشيرة إلى وجود حوالى 75 مليون طفل منهم فى حاجة ماسة للمساندة التعليمية.

وأشار التقرير أن هناك تناسبا طرديًا بين تدنى مستوى التعليم بين الإناث من جهة، وارتفاع معدلات الوفاة بين الأمهات والرضع، وسوء التغذية بين الأطفال، وزيادة معدلات الإصابة بمرض الإيدز من جهة أخرى.