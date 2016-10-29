أخبار عاجلة

مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
مساء الأنوار - ثروت سويلم: توجه الدولة وراء قرار عدم تأجيل مباريات الدوري رغم التفجيرات الإرهابية -
نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي -
ماسكيرانو: يجب احترام يوفنتوس فهو قوي على أرضه -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: غالبية الأحاديث النبوية تتحدث عن الأخلاق والمعاملات -
تع اشرب شاي - الحلقة الـ 5 الموسم الأول | حميد الشاعري | الحلقة كاملة -
فيديو| الإبراشي يؤكد مفاجأة «التحرير» عن المشتبه به في «تفجير المرقسية» -
فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ» -
فيديو| بكري عن «الطوارئ»: من حق الدولة ضبط الإخوان في منازلهم -
فيديو| شقيق المشتبه به في «تفجير المرقسية»: «أخويا انضحك عليه أيام مرسي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

«البنك الدولى»: 300 مليون شاب بالعالم عاطلون بسبب سوء التعليم

Google+ Print
«البنك الدولى»: 300 مليون شاب بالعالم عاطلون بسبب سوء التعليم «البنك الدولى»: 300 مليون شاب بالعالم عاطلون بسبب سوء التعليم

 

البنك الدولي – ارشيفية

قال البنك الدولى، إنه يوجد ما يقرب من 300 مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 24 عاماً عاطلون عن العمل فى العالم، بسبب عدم حصولهم على الجرعة التعليمية الصحيحة التى تؤهلهم لسوق العمل.

وأضاف البنك فى تقرير نشر على موقعه، أنه يعيش حوالى 462 مليون طفل فى عمر المدرسة فى 35 بلدًا متأثرا بالأزمات الاقتصادية والسياسية، بنسبة طفل واحد من بين كل أربعة أطفال بالعالم، مشيرة إلى وجود حوالى 75 مليون طفل منهم فى حاجة ماسة للمساندة التعليمية.

وأشار التقرير أن هناك تناسبا طرديًا بين تدنى مستوى التعليم بين الإناث من جهة، وارتفاع معدلات الوفاة بين الأمهات والرضع، وسوء التغذية بين الأطفال، وزيادة معدلات الإصابة بمرض الإيدز من جهة أخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا