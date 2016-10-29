هيئة الاستثمار ومصلحة الجمارك تبحثان تفعيل خدمة VIP للمصدرين

عقد محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع رئيس مصلحة الجمارك الدكتور مجدى عبد العزيز، بهدف التنسيق فى عدد من الموضوعات المشتركة، ووضع آلية للتعاون بين الجهتين، بهدف الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة وتيسير الإجراءات للمستثمرين.

وقال محمد خضير فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن الهيئة تسعى للتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة بملف الاستثمار بهدف تسهيل الإجراءات التى من شأنها دفع عمل المستثمرين المتعاملين مع هيئة الاستثمار إضافة إلى أن الهيئة بدعم من مصلحة الجمارك ترغب فى تفعيل نظام VIP لكبار المصدرين، بهدف سرعة الإفراج الجمركى للشركات الكبرى ذات السمعة الطيبة.

وأكد “خضير”، أن الهيئة سوف تقوم بالتنسيق الفورى مع الجمارك والبنك المركزى للقيام بكل ما يلزم لتفعيل الربط الالكترونى بالمناطق الحرة.

> فيما اتفق الجانبين على عقد اجتماع متابعه شهرى مع مجموعات العمل المشتركه لحل أى معوقات تتعرض لها المشروعات الاستثمارية، من منطلق حرص الطرفين على دفع عجله الاقتصاد القومى.