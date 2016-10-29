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تشريعية «الوفد»: فوز مصر بمقعد بمجلس حقوق الإنسان نجاح للدبلوماسية المصرية‎

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تشريعية «الوفد»: فوز مصر بمقعد بمجلس حقوق الإنسان نجاح للدبلوماسية المصرية‎ تشريعية «الوفد»: فوز مصر بمقعد بمجلس حقوق الإنسان نجاح للدبلوماسية المصرية‎

المستشار حسين خليل رئيس اللجنة التشريعية لحزب الوفد

قال المستشار حسين خليل رئيس اللجنة التشريعية لحزب الوفد، إن فوز بمقعد بمجلس حقوق الأنسان للفترة 2017-2019،وذلك في الانتخابات التي أجريت أثناء الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة بالأمم المتحدة في نيويورك، يعد نجاحًا كبيرًا للدبلوماسية المصرية التي تسعى دائما لوضع مصر على الخريطة السياسية العالمية.

وأضاف رئيس اللجنة التشريعية لحزب الوفد ، أن حصول مصرعلى مقعد بمجلس حقوق الأنسان في هذا التوقيت ورغم الحملة الممنهجة التي يقودها نشطاء الداخل والخارج وأصحاب الأجندات، يعد أثباتًا دوليًا أن ما يتم نشره من أنتهاكات ما هى إلا تجاوزات فردية وليس سياسة ممنهجة.

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