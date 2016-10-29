أخبار عاجلة

مساء الأنوار: كواليس هزيمة الزمالك من إنبي .. من داخل القلعة البيضاء -
مساء الأنوار - ثروت سويلم: توجه الدولة وراء قرار عدم تأجيل مباريات الدوري رغم التفجيرات الإرهابية -
نشرة مصراوي: 100 ألف جنيه لكل شهيد بتفجيري الكنيستين.. وقرار جمهوري و21 قرار حكومي -
ماسكيرانو: يجب احترام يوفنتوس فهو قوي على أرضه -
مساء dmc - د/ أسامة الأزهري: غالبية الأحاديث النبوية تتحدث عن الأخلاق والمعاملات -
تع اشرب شاي - الحلقة الـ 5 الموسم الأول | حميد الشاعري | الحلقة كاملة -
فيديو| الإبراشي يؤكد مفاجأة «التحرير» عن المشتبه به في «تفجير المرقسية» -
فيديو| أديب: «أقباط مصر مصنوعين من فولاذ» -
فيديو| بكري عن «الطوارئ»: من حق الدولة ضبط الإخوان في منازلهم -
فيديو| شقيق المشتبه به في «تفجير المرقسية»: «أخويا انضحك عليه أيام مرسي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مداهمة مصنع حلاوة طحينية يستخدم خامات غير مطابقة بالغربية

Google+ Print
مداهمة مصنع حلاوة طحينية يستخدم خامات غير مطابقة بالغربية مداهمة مصنع حلاوة طحينية يستخدم خامات غير مطابقة بالغربية

مراسل«ONA»:

أرشيفية

داهمت مباحث بمحافظة الغربية مصنعا لتصنيع الحلاوة الطحينية يستخدم خامات غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر.

كان اللواء حسام الدين خليفة، مدير أمن الغربية، قد تلقي إخطارًا من اللواء أحمد الخواجة مدير مباحث التموين، بضبط “السيد. ف. ح”، مقيم بقرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا، وذلك لإنشاءه مصنعا بدون ترخيص بذات القرية لتصنيع الحلاوة الطحينية من خامات غير مطابقة للمواصفات القياسية مجهولة المصدر.

وبمداهمة المصنع، تم ضبط 400 عبوة حلاوة طحينية زنة كل منها 200 جرام مدون عليها إنتاج شركة الندى معدة للبيع و5 عبوات حلاوة طحينية زنة الواحدة 1.200 كيلوجرام مدون عليها إنتاج نفس الشركة، و48 عبوة زنة كيلوجرام مدون عليها شركة بيورطنطا و 8 عبوات حلاوة طحينية شعر زنة 200 جرام مدون عليها فتح الله معدة للبيع و3 براميل طحينة زنة البرميل 50 كيلوجراما بدون بيانات توضح تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية تستخدم في التصنيع .

تم تحريز المضبوطات وتحرر المحضر رقم 36212 جنح مركز طنطا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

الزراعة: طوارئ بمديريات الطب البيطري.. وطرح 25 طن أسماك بمنافذ التموين

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

نشر رابط موقع تحديث بيانات البطاقات التموينية لـ 19 مليون مواطن والخطوات التفصيلية لتجنب إيقافها

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

بالصور- "مصراوي" يوضح خطوات تحديث البطاقات التموينية إلكترونياً

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات

''التموين'' تطلق البوابة الإلكترونية.. وتعلن خطوات تحديث بيانات البطاقات