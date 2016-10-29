مداهمة مصنع حلاوة طحينية يستخدم خامات غير مطابقة بالغربية

مراسل«ONA»:

داهمت مباحث التموين بمحافظة الغربية مصنعا لتصنيع الحلاوة الطحينية يستخدم خامات غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر.

كان اللواء حسام الدين خليفة، مدير أمن الغربية، قد تلقي إخطارًا من اللواء أحمد الخواجة مدير مباحث التموين، بضبط “السيد. ف. ح”، مقيم بقرية كفر الشيخ سليم مركز طنطا، وذلك لإنشاءه مصنعا بدون ترخيص بذات القرية لتصنيع الحلاوة الطحينية من خامات غير مطابقة للمواصفات القياسية مجهولة المصدر.

وبمداهمة المصنع، تم ضبط 400 عبوة حلاوة طحينية زنة كل منها 200 جرام مدون عليها إنتاج شركة الندى معدة للبيع و5 عبوات حلاوة طحينية زنة الواحدة 1.200 كيلوجرام مدون عليها إنتاج نفس الشركة، و48 عبوة زنة كيلوجرام مدون عليها شركة بيورطنطا و 8 عبوات حلاوة طحينية شعر زنة 200 جرام مدون عليها فتح الله معدة للبيع و3 براميل طحينة زنة البرميل 50 كيلوجراما بدون بيانات توضح تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية تستخدم في التصنيع .

تم تحريز المضبوطات وتحرر المحضر رقم 36212 جنح مركز طنطا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.