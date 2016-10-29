أمن القاهرة يضبط 12 قضية مخدرات وسلاح و175 هاربا من أحكام بالساحل

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملات أمنية موسعة، استهدفت مداهمة البؤر الإجرامية ومطاردة العناصر الإجرامية الخطرة، وضبط كافة أشكال الخارجين على القانون من تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية، بهدف تحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بشوارع العاصمة.

واستهدفت الحملات، التى قادها اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، منطقة الساحل، بمشاركة ضباط وأفراد قطاع الشرق، وسيارات مسلحة من شرطة النجدة وقوات أمن القاهرة ومجموعات مسلحة من الإدارة العامة للعمليات الخاصة بالأمن المركزى.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 4 قضايا مخدرات بإجمالي 352 جرام حشيش، 253 جرام هيروين، و1288 قرصا مخدرا، وضبط 2 قضية سلاح نارى عبارة عن "2 فرد خرطوش، 21 طلقة مختلفة العيار، وضبط 16 متهما هاربا من أحكام جنايات منهم "3 مؤبد" ، وضبط 5 متهمين بأحكام مجمعة بإجمالي 118 حكما، وضبط 2 متهم مراقب هارب، ومتهم هارب من حكم مجمع بإجمالى 20 حكما، وضبط 87 متها هاربا من أحكام حبس، وضبط 6 قضايا سلاح أبيض، وضبط 40 هاربا من أحكام غرامات، و18هاربا من أحكام مخالفات، و5 قضايا جنح مرور.