قاضى "أنصار بيت المقدس" لشاهد: "خلى كلامك مع المحكمة مش الدفاع"

نبهت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، على شاهد إثبات فى محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى، لاتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، بالتحدث مع المحكمة وليس الدفاع، حيث أشار رئيس المحكمة إلى الشاهد أكثر من مرة أن يخاطب المحكمة فقط وليس دفاع المتهمين.

وقال المستشار حسن فريد للشاهد: "كلمنى هنا.. خلى كلامك مع المحكمة مش الدفاع.. خلى بالك ده بيضرب"، ليرد على إسماعيل أحد أعضاء فريق الدفاع: "ده أصلا جارى .

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس (الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان) وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.