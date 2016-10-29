قاضى "جنح أكتوبر" يتنحى عن دعوى تتهم رجل أعمال بالنصب على الفنانة ماجدة

تنحى المستشار خالد خضر رئيس محكمة جنح أول أكتوبر، عن نظر الدعوى رقم 8302 سنة 2015، التى تتهم رجل أعمال بالنصب على الفنانة ماجدة الصباح فى مبلغ مالى قدره 20 مليون جنيه؛ لاستشعاره الحرج، وتقرر إحالة الدعوى إلى دائرة أخرى للفصل فيها.

وجاء نص البلاغ المقدم للنائب العام، أن المتهم كان يعمل فى أحد المطاعم، ثم استأجر مطعماً تمتلكه الفنانة، وارتبط معها بعقد إيجار مقابل أجر شهرى، وخلال تلك الفترة تعرض لضائقة مالية، ما دفع الفنانة لأن تقرضه مبالغ مالية على فترات متباعدة، على أن يسددها من خلال شيكات وإيصالات أمانة، إلا أن المتهم استغل فترة مرض الفنانة وزور توقيعها على الإيصالات بأنها تسلمت المبلغ المطلوب تسديده على غير الحقيقة.